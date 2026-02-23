weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Aktuelles Wetter in Sachsen-Anhalt: Milde Westströmung vertreibt den Winter: Frühlingserwachen in Sachsen-Anhalt

Aktuelles Wetter in Sachsen-Anhalt Milde Westströmung vertreibt den Winter: Frühlingserwachen in Sachsen-Anhalt

Nach den vergangenen frostigen Wochen übernimmt nun eine milde Westströmung das Zepter. Während die Regenschirme zu Wochenbeginn noch treue Begleiter bleiben, klettern die Temperaturen pünktlich zur Wochenmitte in fast frühlingshafte Bereiche.

Von Anne Holzki 23.02.2026, 12:17
Eine milde Westströmung vertreibt die Kälte und bringt Sachsen-Anhalt in dieser Woche frühlingshafte Temperaturen bis zu 17 Grad.
Eine milde Westströmung vertreibt die Kälte und bringt Sachsen-Anhalt in dieser Woche frühlingshafte Temperaturen bis zu 17 Grad. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Halle/MZ. - Sachsen-Anhalt erlebt derzeit einen markanten Wetterumschwung. Nachdem die vergangenen Wochen mancherorts noch von winterlicher Kälte geprägt waren, sorgt nun eine beständige Westströmung für deutlich angenehmere Temperaturen.