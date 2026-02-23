Aktuelles Wetter in Sachsen-Anhalt Milde Westströmung vertreibt den Winter: Frühlingserwachen in Sachsen-Anhalt

Nach den vergangenen frostigen Wochen übernimmt nun eine milde Westströmung das Zepter. Während die Regenschirme zu Wochenbeginn noch treue Begleiter bleiben, klettern die Temperaturen pünktlich zur Wochenmitte in fast frühlingshafte Bereiche.