Milde Westströmung vertreibt den Winter: Frühlingserwachen in Sachsen-Anhalt
Nach den vergangenen frostigen Wochen übernimmt nun eine milde Westströmung das Zepter. Während die Regenschirme zu Wochenbeginn noch treue Begleiter bleiben, klettern die Temperaturen pünktlich zur Wochenmitte in fast frühlingshafte Bereiche.
23.02.2026, 12:17
Halle/MZ. - Sachsen-Anhalt erlebt derzeit einen markanten Wetterumschwung. Nachdem die vergangenen Wochen mancherorts noch von winterlicher Kälte geprägt waren, sorgt nun eine beständige Westströmung für deutlich angenehmere Temperaturen.