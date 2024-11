Mieten in Halle und Magdeburg ziehen kräftig an - so stehen die Städte im Ostvergleich da

Die Mietpreise in Halle haben in den vergangenen Jahren deutlich angezogen.

Halle/Magdeburg/MZ - In den zwei größten Städten Sachsen-Anhalts sind die Mietpreise für Wohnungen in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Das zeigen neue Zahlen aus dem Bundesbauministerium auf Anfrage der Linken. So verzeichnete die Stadt Halle von 2014 bis 2023 eine Preissteigerung um etwa 32 Prozent, also fast ein Drittel. Für Magdeburg registrierte das Ministerium eine Preissteigerung um 26 Prozent im vergangenen Jahrzehnt, also ein Viertel.