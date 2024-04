In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Delikte mit Stichwaffen stark an – das sorgt für Ängste in der Bevölkerung. Welche Rolle eine tiefe Verunsicherung von Jugendlichen spielt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Es ist eine brutale Szene am Karfreitag: Eine Gruppe wird in Leuna (Saalekreis) von zwei Jugendlichen angegriffen. Einer zieht ein Messer und verletzt einen jungen Mann schwer. Dem 21-Jährigen wird mehrfach in den Oberkörper gestochen. Kurz danach nimmt die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Angriffe wie dieser sorgen in der Bevölkerung immer wieder für Verunsicherung. Auch vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Messerdelikte rasant gestiegen ist.