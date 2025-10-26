weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Autofahren: Mehr Punkte in Flensburg: Sachsen-Anhalts Autofahrer häufiger erwischt

Entgegen dem Bundestrend fallen Autofahrer in Sachsen-Anhalt häufiger mit groben Verstößen im Straßenverkehr auf. Welche Vergehen zunehmen – und wo es Besserung gibt.

Von Max Hunger 26.10.2025, 06:00
Wer bei einem schweren Verstoß im Straßenverkehr ertappt wird, erhält einen sogenannten Punkt in Flensburg. Sachsen-Anhalts Autofahrer fallen besonders häufig damit auf.
Wer bei einem schweren Verstoß im Straßenverkehr ertappt wird, erhält einen sogenannten Punkt in Flensburg. Sachsen-Anhalts Autofahrer fallen besonders häufig damit auf. (Foto: picture alliance / Carsten Rehder/dpa)

Halle/MZ - Autofahrer aus Sachsen-Anhalt werden zunehmend bei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Straßenverkehr ertappt. Behörden und Gerichte lösten im vergangenen Jahr rund 100.000 Einträge in das sogenannte Fahreignungsregister aus. Zum Vergleich: Das sind etwa 3.000 mehr als im Jahr zuvor und über 20.000 Einträge mehr als noch vor fünf Jahren. Das ergab eine MZ-Auswertung von Daten des Kraftfahrzeugbundesamtes  in Flensburg. Die Analyse zeigt auch: Zwar fielen Autofahrer zuletzt bei bestimmten Vergehen deutlich häufiger auf – an anderen Stellen scheinen Prävention und Abschreckung jedoch Wirkung zu entfalten.