Tintenfraß, Papierzerfall, mangelhafte Ausstattung: Auch in Sachsen-Anhalt ist die Situation einzelner Depots alles andere als rosig. Die Akteure drängen auf Hilfe.

Halle/MZ - In deutschen Archiven herrschen Tintenfraß und schleichender Papierzerfall. Das kulturelle Gedächtnis Deutschlands sei bedroht, heißt es daher in einer Mitteilung der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK). Das Schreckensszenario ist Teil der Sommerkampagne der KEK. Die läutet allerdings kein neues Förderprogramm ein, sondern ist nur eine Form der Öffentlichkeitsarbeit. Trotzdem glaubt Marc Holly, Leiter der Beratungsstelle Bestandserhaltung in Sachsen-Anhalt, an ihre Wirkung. „Ich würde die Kampagne als Teil einer jahrelangen Sensibilisierung für die Nöte der Archive beschreiben“, sagt Holly.