Immer mehr Beschäftigte in Sachsen-Anhalt fahren täglich in andere Landkreise oder Bundesländer zur Arbeit. Je nach Region und Stadt zeigt sich dabei ein unterschiedliches Bild. Warum das zunimmt und welche Regionen jeden Morgen Fachkräfte verlieren.

Mehr Pendler in Sachsen-Anhalt: Welche Regionen profitieren und welche ausbluten

Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt arbeiten nicht mehr an ihrem Wohnort.

Halle/MZ - Volle Züge, dichte Straßen, Kolonnen auf den Autobahnen – das tägliche Pendeln zur Arbeit prägt den Alltag von immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes stieg die Zahl der Beschäftigten, die nicht an ihrem Wohnort arbeiten, im vergangenen Jahr auf rund 570.000. Das sind etwa 3.600 mehr als noch im Vorjahr. Auffällig dabei: Bei ihrem Weg zur Arbeit verlassen deutlich mehr Menschen das Land als Beschäftigte einpendeln.