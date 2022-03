Mehr ehrenamtliche Übersetzer für Geflüchtete gesucht

Halle/Magdeburg - Die Freiwilligenagenturen registrieren weiter eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft in Sachsen-Anhalt für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Mehr als 350 Menschen hätten sich allein innerhalb einer Woche in die Datenbank für freiwillige Hilfsangebote eingetragen, teilte eine Sprecherin der Freiwilligenagentur Magdeburg mit. Es gebe eine enge Zusammenarbeit mit der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt und der Deutsch-Ukrainischen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Andernorts sei die Situation ähnlich.

„Die Hilfsbereitschaft ist riesig. Was dringend noch mehr gebraucht wird, sind Sprachmittler im Alltag“, sagte eine Sprecherin der Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis. Gesucht würden landesweit ehrenamtliche Helfer, die Ukrainisch können, in Wort oder auch in Schrift, ebenso Muttersprachler. „Es geht darum, schnell und unkompliziert zu helfen, Menschen zu begleiten“, sagte sie.

Dazu gehören Behördengänge, das Ausfüllen von Formularen, Begleitung beim Arzt, zu Schulen oder Kitas oder wo man günstig einkaufen kann. Unterdessen hätten im Land unzählige weitere Vereine, Initiativen und Privatleute vieles unternommen, um Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu helfen.

Um einen Überblick zu bekommen, wo und wie man helfen kann und Unterstützung bekommen kann, haben die Freiwilligenagenturen Fragen und Antworten zum Thema Ukraine online gestellt. Außerdem gebe es Kooperationen über Netzwerke und Kommunen, betonten die Sprecherinnen der Freiwilligenagenturen in Magdeburg und Halle. Gefragt seien zudem Sprachkurse in Deutsch und Ukrainisch, so auch erste Angebote wie in einem Sprachcafé.