Medizin-Nobelpreis: Wie das Erbe der Neandertaler die Auszeichnung nach Leipzig brachte

Svante Pääbo hat die DNA des uralten menschlichen Verwandten entschlüsselt. Was der Max-Planck-Forscher dabei genau herausgefunden hat - und warum es uns bis heute prägt.

Leipzig/Stockholm/Mz - Seit vielen Tausend Jahren ist der Neandertaler bereits ausgestorben, doch ein wenig von ihm lebt auch noch im modernen Menschen weiter. Was genau, das hat der Wissenschaftler Svante Pääbo, Direktor am Leipziger Max-Planck-Institut (MPI) für evolutionäre Anthropologie, herausgefunden. Für seine Forschung bekam er in dieser Woche den Medizin-Nobelpreis zugesprochen. MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller hat dazu die zehn wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.