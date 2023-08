In der ARD tobt ein Machtkampf um Klicks und Ansehen. MDR-Intendantin Karola Wille setzt die Redaktion von ARD-aktuell mit einem radikalen Schritt unter Druck.

Magdeburg/MZ - In einem bundesweit einmaligen Schritt hat der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die Zulieferung von Online-Nachrichten für das Digitalangebot der Tagesschau zeitweise gestoppt. In der App und auf der Webseite der Tagesschau gab es für mehr als zwei Wochen keine Nachrichten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Hintergrund ist ein Streit zwischen der MDR-Spitze und der in Hamburg angesiedelten Redaktion ARD-aktuell um digitale Reichweite.