Mit zahlreichen Stars kommt die Deutschland Tour nach Sachsen-Anhalt. Wie Fabian Wegmann das Rennen einschätzt, warum die Etappe von Halle nach Magdeburg eine für Sprinter ist und was er zum Hype um Florian Lipowitz sagt, der bei der Rundfahrt an den Start geht.

Fabian Wegmann, Chef der Deutschland Tour, im Interview: „Es ist ein Boom da und Lipowitz kommt obendrauf“

Halle/MZ - Mit der Deutschland Tour kommt das wichtigste nationale Radrennen nach Sachsen-Anhalt. Die Rundfahrt, die am Mittwoch mit dem Prolog in Essen beginnt, endet am Sonntag mit einem Tagesabschnitt von Halle nach Magdeburg. Vor dem Start hat Fabian Wölfling mit Fabian Wegmann, Ex-Profi und Sportlicher Leiter der Tour, über den Start von Florian Lipowitz, die Schlussetappe und Bemühungen, die Tour de France nach Ostdeutschland zu holen, gesprochen.