Weil sein Moped nicht versichert war, ist ein 18-Jähriger in Ballenstedt auf seiner "Schwalbe" vor der Polizei geflüchtet. Doch das war nicht sein einziges Vergehen.

Ein 18-Jähriger flüchtete in Ballenstedt auf seinem Moped vor der Polizei.

Ballenstedt. - Montagabend ist es zu einer Verfolgungsjagd der Polizei mit einem Mopedfahrer in Ballenstedt (Landkreis Harz) gekommen. Demnach war den Beamten in der Badeborner Straße ein parkendes Moped ohne Versicherungskennzeichen aufgefallen.

Als sie die "Schwalbe" näher kontrollieren wollten, schwang sich der Fahrer auf das Moped und flüchtete, teilt die Polizei mit. Der Mopedfahrer konnte nach einer kurzen Verfolgung im Pestalozziring gestellt werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige weder einen Versicherungsnachweis noch eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, so die Polizei weiter.

Neben Fahren ohne Führerschein und ohne Pflichtpflichtversicherung erwartet den jungen Mann wegen seiner Flucht noch eine Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen.