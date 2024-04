Intendant verhängt Besetzungsstopp für alle Mitarbeiter, die in Rente oder Altersteilzeit wechseln. Der Schritt gilt schon ab Juli - Mitarbeiter zeigen sich entsetzt.

MDR-Chef Ralf Ludwig will fast 300 Stellen abbauen

Magdeburg/MZ - Mit Kürzungen beim Personal und weiteren Maßnahmen will der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ein akutes Haushaltsloch stopfen. Zwischen 2025 und 2028 muss die öffentlich-rechtliche Anstalt ihre Ausgaben um mindestens 160 Millionen Euro kürzen. Das lässt sich einer „Strategie- und Finanzplanung“ entnehmen, die Intendant Ralf Ludwig am Freitag in einer Mitarbeiterversammlung vorstellte und die der MZ vorliegt. Personalkürzungen sollen sogar schon ab diesem Sommer greifen.