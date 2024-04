In einem Manifest behaupten mehr als 100 Unterzeichner, bei ARD, ZDF und Co. würden Minderheitenmeinungen unterdrückt. Im Landtag von Sachsen-Anhalt widersprechen Verteter der Redaktionen diesem Eindruck - und vermuten stattdessen „Rachegelüste“.

Magdeburg/MZ - Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben im Landtag von Sachsen-Anhalt einem im Internet veröffentlichten Manifest widersprochen, laut dem Minderheitenmeinungen bei ARD, ZDF und Co. „mundtot“ gemacht würden. „Das ist nicht wahr“, erklärte Hubert Krech, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Redakteursausschüsse am Freitag in der Enquete-Kommission zur Zukunft des Rundfunks.