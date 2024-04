Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mansfeld/MZ - Marcel Seyring lässt seine Hand ins Wasser gleiten. Behutsam greifen seine Finger nach dem bleistiftlangen Bergmolch. Als der Biologe das Tier aus dem Wasser hebt, fällt der Schein der Taschenlampe auf sein Antlitz. Die Haut glänzt blau, der Bauch knallorange, Kopf und Beine sind schwarz gemustert wie bei einem Leoparden. Kniete der Biologe an diesem Abend nicht an einem Waldtümpel in Mansfeld-Südharz, man könnte das Tier auch in einem tropischen Dschungel vermuten. „Es ist die schönste Molchart“, sagt Seyring.