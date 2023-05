Am 2. Mai 2015 verschwand die damals fünfjährige Inga in einem Wald bei Stendal. Noch immer ist der Fall nicht gelöst. Welche Fragen offen sind und wie der Stand der Ermittlungen ist.

Cold Case in Sachsen-Anhalt

Am 3. Mai 2015 verschwand die damals fünfjährige Inga aus Schönebeck spurlos. Seitdem wird erfolglos nach dem Mädchen gesucht.

Schönebeck/Stendal/DUR/thj – Seit acht Jahren sucht eine Familie aus Schönebeck nach ihrem Kind. Die damals fünfjährige Inga war bei einem Ausflug verschwunden und trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nicht mehr aufgetaucht.

Noch immer beschäftigt der Fall die Ermittler. Was passiert war und wie es weitergehen soll.

Vermisste Inga aus Schönebeck: Chronologie zum Verschwinden in Stendal

Am 2. Mai 2015 unternahm Inga mit ihrer Familie aus Schönebeck einen Ausflug in den Stendaler Ortsteil Wilhelmshof. Am Abend wollten sie Holz für ein Lagerfeuer sammeln. Als Inga daraufhin nicht zurückkam, startete die Polizei eine riesige Suchaktion auf dem gut 3.500 Hektar großen Gelände.

Obwohl dabei auch Hubschrauber und Suchhunde eingesetzt wurden, blieb Inga verschwunden. Am 6. Mai 2015 beendeten die Rettungskräfte ihre Suche im Wald erfolglos. Laut Polizei könnte Inga Opfer eines Verbrechens geworden sein.

Inga in Stendal vermisst: Ermittler prüfen Zusammenhang mit Fall Maddie McCann

Im Juni 2020 wurde bekannt, dass die Ermittler schon vor Jahren einen Zusammenhang mit dem Vermisstenfall Maddie McCann geprüft hatten. Bereits im Februar 2016 hatten Ermittlungen ergeben, dass der Tatverdächtige Christan B. aus Braunschweig ein verfallenes Grundstück in der Börde besessen haben soll.

Zudem hatte der Verdächtige einen Tag vor Ingas Verschwinden einen Unfall auf einem Autobahnparkplatz bei Helmstedt. Die Anwältin von Ingas Mutter forderte daraufhin neue Ermittlungen.

Versäumnisse bei der Ermittlung? Cold Case Inga wird Thema im Magdeburger Landtag

Im März 2023 beschäftigte sich auch der Landtag in Magdeburg mit dem Verschwinden von Inga. Dabei ging es um mögliche Versäumnisse bei den Ermittlungen. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) kündigte daraufhin ein neues Cold-Case-Management an.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Stendal bekräftigten damals erneut, dass die Suche nach Inga weitergehen würde. Im Jahr 2022 seien 15 Hinweise eingegangen und bearbeitet worden. Insgesamt habe die Polizei bislang mehr als 2.000 Hinweise geprüft.

Unterstützung erhalten die Ermittler zudem auch aus Halle: Ende März 2023 wurde bei der dortigen Polizeiinspektion eine neue Ermittlungsgruppe im Fall Inga gegründet, die die Auswertung und Analyse des bisherigen Ermittlungsstandes übernommen hat.

Wo ist Inga? Familie hofft auf Hinweise

Noch immer ist unklar, was mit Inga passiert ist. Vor allem die Umstände ihres Verschwindens sind auch heute noch rätselhaft. Ihre Familie hofft weiterhin auf Hinweise von Zeugen.

Zudem sammelt die Familie Spenden, um die Suche nach Inga zu finanzieren.