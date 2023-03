Ungelöstes Verbrechen Mädchen wird seit 2015 vermisst: Fall Inga soll noch einmal überprüft werden

Der Fall der seit 2015 vermissten Inga wird neu untersucht. Auch andere „Cold Cases“ in Sachsen-Anhalt werden wieder aufgerollt. Dabei geht es um eine getötete Studentin in Halle und den rätselhaften Fall eines Unbekannten, der tot in einer Kiste in der Elbe gefunden wurde.