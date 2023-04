2015 verschwand die damals fünfjährige Inga spurlos. Um den Fall zu lösen, sollen nun hallesche Ermittler mit frischem Blick die Akten analysieren. Das kündigte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag an.

Magdeburg/MZ - Der ungelöste Kriminalfall der seit 2015 vermissten Inga soll in der Polizeiinspektion Halle neu aufgerollt werden. Das kündigte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag im Landtag an. „Die Übergabe der Akten erfolgt in der nächsten Woche“, sagte sie im Innenausschuss. Es gehe darum, „dass Ermittler, die bisher nicht mit dem Fall befasst waren, einen Blick auf den Fall werfen“, so Zieschang.