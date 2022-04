Machtverschiebung im Landtag: AfD bekommt Vorsitz im Verfassungsausschuss

Am Dienstag trat der neue Landtag erstmals zusammen.

Magdeburg/MZ - Mit der Konstituierung des neuen Landtags in Sachsen-Anhalt am Dienstag haben sich die Machtverhältnisse zwischen den Fraktionen deutlich verschoben. Während die Grünen erheblich an Einfluss verlieren, wächst die Macht der CDU – das äußert sich ab sofort darin, welche Fraktion welchem Parlamentsausschuss vorsitzt.