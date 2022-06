Lösung für Radstation am Wittenberger Hauptbahnhof in Sicht?

ADFC-Kreischef Stefan Zowislo analysiert die Situation in der Lutherstadt Wittenberg.

Diese Wittenberger Gruppe ist gemeinsam auf den Fahrrädern in Radis unterwegs gewesen.

WITTENBERG/MZ - Nicht jedem, der sich heute auf sein Fahrrad schwingen wird und mehr oder weniger komfortabel in den Straßen Wittenbergs in die Pedale tritt, wird klar sein, dass der heutige 3. Juni der Weltfahrradtag ist. Stefan Zowislo schon. Und so wird der Vorsitzende des hiesigen Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) heute sicher bewusst auf seinem Rad unterwegs sein. Etwas wirklich Besonderes ist das für Zowislo allerdings nicht, denn: „Ich fahre eigentlich jeden Tag mit dem Fahrrad.“ Und: „Es ist mir aus mehreren Gründen ein Anliegen, auf die Mobilität mit dem Fahrrad aufmerksam zu machen.“