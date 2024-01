Linken-Bundesgeschäftsführer wirft wegen Parteikonflikten hin - Bedauern in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Berlin/MZ - Es ist der nächste Rückschlag für die Linkspartei: Der bisherige Bundesgeschäftsführer Tobias Bank hat wegen des Streits um die Ausrichtung der Partei seinen Rückzug angekündigt. Er werde im Februar von seinem Amt zurücktreten, erklärte er am Mittwoch in einem internen Schreiben an die Parteimitglieder, das der MZ vorliegt.