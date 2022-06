Lieferstopp Ende 2022: Total-Raffinerie in Leuna will kein russisches Erdöl mehr beziehen

Leuna/MZ - Der französische Energieriese Total-Energies will spätestens ab dem Jahresende kein russisches Erdöl mehr kaufen. Es sollten keine neuen Verträge mehr geschlossen oder bestehende verlängert werden, teilte der Konzern am Dienstagabend in Paris mit. Von diesem Schritt sind wesentlich Lieferungen an die Raffinerie in Leuna betroffen, die von der Druschba-Pipeline aus Russland versorgt wird.

