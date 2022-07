Lieblingsfilme, Leinwandliebe: Forscher und Filmfans auf der Spur des DDR-Kinos

Halle - Mit den Filmplakaten fing alles an, vor ein paar Jahren. Ein Sammler hatte sie gespendet. Bananenkistenweise lagern sie nun auf dem Flur und in Arbeitsräumen. Dutzende Kartons, voll mit Postern, Szenenfotos oder Pressetexten zu 4.500 in der DDR produzierten oder gezeigten Spielfilmen, Defa-Klassiker wie West-Produktionen. Viele erst grob vorsortiert. Kinogeschichte der DDR in Pappe, zusammengeschnurrt auf wenige Quadratmeter in einem ehemaligen Kindergarten der Universität Erfurt. Die Wände im Flur sind fröhlich-grün gestrichen, an einer Bürotür klebt noch eine Comicfigur. „Die Sanierung ist hier noch nicht angekommen“, sagt Kathleen Kröger halb entschuldigend, halb spöttisch.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<