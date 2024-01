Letzte Generation vor Gericht „Anliegen durchaus berechtigt“: Richter stellt ersten Klimakleber-Prozess in Halle ein

Es war der erste Strafprozess gegen sogenannte Klimakleber der „Letzten Generation“ in Sachsen-Anhalt. Doch das Verfahren am Amtsgericht Halle wegen einer Straßenblockade in Halle wurde nach wenigen Minuten eingestellt. Wie der Richter das begründet.