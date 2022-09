Landesregierung verspricht Sachsen-Anhalt Bio-Boom - aber wer zahlt?

Magdeburg - In einem überraschenden Schritt hat sich Sachsen-Anhalts schwarz-rot-gelbe Landesregierung zu einem starken Ausbau der Öko-Landwirtschaft bekannt. Deren Flächenanteil soll bis 2030 auf 20 Prozent ansteigen und sich damit verdoppeln. Das hat die Regierung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Das Land werde für dieses Ziel in den nächsten Jahren „erhebliche Anstrengungen unternehmen“, heißt es in der vom Kabinett verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie.

