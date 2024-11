"Will er das Land am Pokertisch verraten oder sich endlich den Aufgaben für unser Land stellen?": Juliane Kleemann (SPD) über Christian Lindner (FDP).

Magdeburg/Berlin/MZ - Angesichts der akuten Krise in der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP haben Landespolitiker in Sachsen-Anhalt zum Zusammenhalt des Bündnisses aufgerufen. Gleichzeitig warf Sachsen-Anhalts SPD-Chefin Juliane Kleemann der FDP im Bund vor, die gemeinsame Koalition aufs Spiel zu setzen. „Christian Lindner erweist sich als Spieler, weniger als Politiker“, sagte sie der MZ am Montag mit Blick auf den FDP-Bundesvorsitzenden. „Er muss sich entscheiden: Will er das Land am Pokertisch verraten oder sich endlich den Aufgaben für unser Land stellen?“