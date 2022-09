Kurzer Prozess für Ex-MDR-Manager Udo Foht?

Der des Betrugs angeklagte ehemalige MDR-Unterhaltungschef Udo Foht verlässt nach dem ersten Prozesstag am Donnerstag das Landgericht in Leipzig.

Leipzig/Halle (Saale) - Holzvertäfelung, wuchtige Deckenleuchter, ein Oberlicht – der Saal 115 in der ersten Etage des altehrwürdigen Leipziger Landgerichts macht etwas her. Hier also wird Udo Foht von nun an einen Teil seiner Zeit verbringen – auf der Anklagebank. Der ehemalige Unterhaltungschef des MDR hat die großen Hallen, in denen Schlagerstars ihr Publikum begeistern, gegen den Gerichtssaal eingetauscht.