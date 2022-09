Kundgebung für billiges Gas: AfD zieht in Magdeburg 2.000 Zuhörer

Die Ukraine soll ein „Puffer“ werden, russisches Gas reichlich fließen - mit Straßenprotesten rund um das Thema Energie will die AfD-Fraktion punkten. Magdeburg war ein Anfang.

Magdeburg - Bei einer Kundgebung in Magdeburg haben am Montagabend AfD-Politiker eine andere Energie- und Sicherheitspolitik gefordert. Nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen versammelten sich auf dem Domplatz. Mit Blick auf die hohen Gaspreise rief AfD-Landtagsfraktionschef Oliver Kirchner nach mehr Energie aus Russland. „Öffnet endlich Nord Stream 2, ihr Wahnsinnigen“, rief er. Am Vortag hatte Russland angekündigt, durch die Pipeline Nord Stream 1 kein Gas mehr zu liefern.