Iranische Angriffe sorgen in vielen Ländern des Nahen Ostens für Schäden, Verletzte und Tote. Tausende Urlauber aus Deutschland sitzen fest. Wie Menschen aus Sachsen-Anhalt im Krisengebiet dem Bombenhagel trotzen.

„Ich träume von Raketen“: So harren Sachsen-Anhalter in Dubai im Bombenhagel aus

Eine schwarze Rauchwolke steigt aus einem Lagerhaus im Industriegebiet von Sharjah City in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf, nachdem über iranische Angriffe berichtet wurde.

Halle/Dubai/MZ - Es ist der vergangene Samstagabend, Sabrina Terence ist zu einer Yacht-Party in Dubai eingeladen. Seit 20 Jahren lebt die Halberstädterin in der Golfmetropole. Immer hat sie sich sicher gefühlt. Bis zu diesem Samstag.