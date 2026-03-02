Krieg im Nahen Osten „Ich träume von Raketen“: So harren Sachsen-Anhalter in Dubai im Bombenhagel aus
Iranische Angriffe sorgen in vielen Ländern des Nahen Ostens für Schäden, Verletzte und Tote. Tausende Urlauber aus Deutschland sitzen fest. Wie Menschen aus Sachsen-Anhalt im Krisengebiet dem Bombenhagel trotzen.
Aktualisiert: 03.03.2026, 12:53
Halle/Dubai/MZ - Es ist der vergangene Samstagabend, Sabrina Terence ist zu einer Yacht-Party in Dubai eingeladen. Seit 20 Jahren lebt die Halberstädterin in der Golfmetropole. Immer hat sie sich sicher gefühlt. Bis zu diesem Samstag.