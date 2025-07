Es sind fast 140 Perlen, die sein Leben in den vergangenen Monaten zusammenfassen. Seit dem Bruch im Herbst 2024. Die Perlen sind an einem durchsichtigen Faden aufgereiht. Der Elfjährige geht sie einzeln durch. „Hier hat es angefangen, hier war die Aufnahme ins Krankenhaus.“ Dafür steht der Stern, orange für ein CT oder MRT, lila-rot für Bluttransfusion. Oft ist der „Chemo-Kasper“ zu sehen, ein freches Jungsgesicht. „Hier waren meine Haare ab, nach der zweiten oder dritten Chemo. Das war schlimm. Mir waren meine Haare wichtig.“ Die Mutperlenkette lässt erahnen, was hinter dem Jungen und seiner Familie liegt. Elias aus Bad Dürrenberg im Saalekreis hat Krebs, er begann an Blase und Prostata und streute im Körper.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.