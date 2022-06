Krankenwagen werden weggeschickt: Personalnot lähmt Kliniken in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In der Corona-Pandemie sind die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt ein weiteres Mal gezwungen, ihre Leistungen einzuschränken. Anders als in der Delta-Welle sind nun nicht extrem hohe Patientenzahlen in den Intensivstationen die Hauptursache, sondern der massenhafte Ausfall von Personal. „Wir haben es lange nicht erlebt, dass so viele Krankenwagen weggeschickt werden müssen“, sagte Wolfgang Schütte von der Krankenhausgesellschaft der MZ. „Manche Patienten kommen erst im dritten oder vierten Krankenhaus unter.“

