Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg hat mit Rita Reinecke eine eigene Konditorin. Die 28-Jährige gewann bereits Bundesmeisterschaften und trat im Fernsehen auf. Als nächstes will sie sich einen beruflichen Traum erfüllen.

Rita Reinecke gehört zu den besten Konditorinnen Deutschlands: Was sie in Bad Dürrenberg vorhat

Bad Dürrenberg/MZ. - Eigentlich spricht man ja niemanden auf seine Figur an. Der Mann im Café im Kurpark in Bad Dürrenberg macht es dennoch. Mit seiner Begleiterin isst er gerade Mittag, als Rita Reinecke an ihm vorbeigeht. „Darf ich Sie mal etwas fragen“, fragt der Besucher die Konditorin der Landesgartenschau. „Wie kann jemand, der jeden Tag so viel Süßea herstellt, so schlank sein wie Sie?“