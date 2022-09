Kommentar zur Schulpflicht für Ukrainer: Aus Sorge um die Kinder

Minderjährige sind in der Schule am besten aufgehoben.

Es ist richtig und an der Zeit, dass sich Sachsen-Anhalt einen Überblick verschafft, wie viele Flüchtlingskinder aus der Ukraine nun wirklich hier leben. Die Zahlen, die die Kommunen bei der Flüchtlingsregistrierung erheben, passen nicht zu dem, was die Schulleiter in ihren Büchern haben.