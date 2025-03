In keinem Bundesland ist die Durchfallquote bei Theorietests für den Pkw-Führerschein höher als in Sachsen-Anhalt. Ist die Jugend also zu blöd zum Fahren? Quatsch! Aber die Daten deuten dennoch auf eine problematische Entwicklung bei Jugendlichen hin, meint MZ-Kommentator Max Hunger.

Die Hälfte aller Fahrschüler in Sachsen-Anhalt rasselt durch die theoretische Führerscheinprüfung – das ist ein krasses Ergebnis. Ist ein Großteil der Jugend also zu doof für den Straßenverkehr? Quatsch! Für die hohe Durchfallquote gibt es viele Gründe, an denen junge Menschen keine Schuld tragen. Ein zunehmend wuseliger Verkehr, immer komplexere Technik, teure Fahrstunden. Doch die Prüfungsergebnisse deuten auch auf eine Entwicklung hin, die tatsächlich Sorgen bereiten muss.

Zunächst gilt es aber, eine Lanze für Fahranfänger zu brechen. Denn wer heute zum Theorietest in der Fahrschule antritt, tut das unter erschwerten Bedingungen. Umweltzone? Car-Sharing-Parkplatz? Spurhalteassistent? Gab es vor einigen Jahren noch nicht, ist heute aber Teil vieler Prüfungen. Und wer sich schwertut mit Vorfahrtsregeln und Parklücken, wird es angesichts happiger Stundensätze mitunter schwer haben, seine Eltern von Zusatzübungen zu überzeugen.

Die Theorieprüfung ist eine Fleißaufgabe. Dafür braucht es weder Geld noch Talent – stattdessen aber Konzentration und Motivation. Max Hunger / MZ-Reporter

Die vielen misslungenen Tests deuten aber noch auf etwas anderes hin. Schließlich ist die Theorieprüfung zum großen Teil immer noch eine Fleißaufgabe. Viele Antworten muss man einfach auswendig lernen. Das ist nervig, aber nötig. Dafür braucht es weder Geld noch Talent – stattdessen aber Konzentration und Motivation.

Es spricht einiges dafür, dass es vielen Teenagern an diesen Eigenschaften mangelt. Das berichten Lehrer in Ausbildungsbetrieben, Klassenzimmern und eben auch Fahrschulen. Liegt es an TikTok, Instagram und Co.? Ungewiss. Aber es ist diese generelle Entwicklung der Jugend, die es zu verstehen und vor allem zu stoppen gilt. Um junge Autofahrer muss man sich hingegen wenig sorgen machen, sie fahren sicherer als viele Generationen zuvor. Schließlich zeigt die Prüfungsbilanz auch, dass der Führerscheintest seine Funktion erfüllt: Erst wer den Verkehr beherrscht, darf sich allein hinters Steuer setzen.