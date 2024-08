Sachsen-Anhalt wollte eine moderne Tempomessungen im Straßenverkehr etablieren. Doch aus „Section Control“ wird vorerst nichts. Manchmal steht sich die Republik mit all ihren Vorschriften und Regeln selbst im Weg, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

Kommentar zum Scheitern neuartiger Tempokontrollen in Sachsen-Anhalt: Bürokratie absurd

MZ-Redakteur Jan Schumann kommentiert das vorläufige Scheitern von Section Control in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - Manchmal ist es kaum zu glauben, wie kompliziert Deutschland ist. Eigentlich war der Plan in Sachsen-Anhalts Innenministerium gut: Mit moderner Tempomessung per Section Control wollte die Polizei Autofahrer auf neue Art disziplinieren und sie zwingen, Geschwindigkeitslimits einzuhalten.

Section Control hat einen großen Vorteil gegenüber klassischen Radarfallen: Sie blitzen nicht nur an einer einzelnen Stelle, sondern nehmen die Durchschnittsgeschwindigkeit über längere Distanzen – so fliegen auch solche Temposünder auf, die bei herkömmlichen Blitzern kurz runterbremsen.

In vielen Staaten funktioniert das System - aber in Deutschland nicht

Für die Kontrolle des Straßenverkehrs und die Disziplinierung von Autofahrern ist dieses System hervorragend geeignet, daher ist es in Staaten wie Österreich, den Niederlanden, Schweiz und Großbritannien schon länger in Betrieb.

Warum klappt das nicht in Deutschland? Offenkundig deshalb, weil das Land sich mit einem Wust von Regeln und Vorschriften manchmal selbst im Weg steht.

Offenbar lohnt sich der deutsche Markt nicht für Radarfallen-Hersteller

Fragen Sie mal in Niedersachsen nach: Dort wurde Section Control von 2019 bis 2023 erstmals in Deutschland genutzt, dann machten neue Datenschutzvorgaben die Nutzung der Technik unmöglich. Auch Sachsen-Anhalt steht aktuell vor dem Problem, keinen Hersteller mit passender Technik zur Hand zu haben, die deutschen Behörden genügt. Das zeigt auch: Offenbar ist Deutschland so kompliziert, dass es sich selbst für Radarfallen-Bauer nicht lohnt, für diesen Markt zu produzieren.

Das ist überaus bedauerlich. Denn zum Einen hat Sachsen-Anhalt Jahr für Jahr verhältnismäßig viele Verkehrstote zu beklagen, zum Anderen rückt die Einführung von Section Control nun auch in anderen Bundesländern in weite Ferne. Es ist zwar gut, dass Sachsen-Anhalt trotzdem am alten Plan festhält. Verantwortliche Politiker müssen sich allerdings auch fragen, wann die oft versprochene Entbürokratisierung Deutschlands endlich beginnen soll.