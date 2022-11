Kommentar zu Windkraft im Wald: Vernunft statt Bauchgefühl

Sachsen-Anhalt will auch Windkraft in Wirtschaftswäldern erlauben.

Dafür, dass jahrelang fast nichts in Sachen Windkraft passierte, geht es jetzt schnell in Sachsen-Anhalt. Künftig sollen auch in Wäldern Windkraftanlagen gebaut werden, es läuft eine Debatte um das vereinfachte Repowering – also das Ersetzen alter Anlagen durch modernere, leistungsstärkere. Hinzu kommt außerdem: Bald könnten Windkraftbetreiber per Gesetz verpflichtet werden, einen Teil ihrer Gewinne in die Kommunen vor Ort zu lenken.