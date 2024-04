Magdeburg/MZ - Diese neuen Daten sind besorgniserregend. Sachsen-Anhalts Polizei registrierte 2023 deutlich mehr fremdenfeindliche Straftaten als in den zurückliegenden neun Jahren – und der Anstieg ist im Jahresvergleich nicht knapp, sondern deutlich.

701 rassistisch motivierte Straftaten zählten die Behörden 2023: Im Jahr zuvor waren es 604, das war der bisherige Höchstwert des zurückliegenden Jahrzehnts.

Gefahr für Migranten ist in Sachsen-Anhalt gestiegen

Die Entwicklung muss Sorge bereiten, denn sie zeigt: Die Gefahr, Opfer verbaler oder körperlicher Gewalt zu werden, ist für Migranten in diesem Land klar gestiegen. Gleichzeitig nehmen auch die rechtsmotivierten Straftaten in Sachsen-Anhalt zu – vor allem Volksverhetzung und das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole.

All diese Entwicklungen gehören zusammen und deuten auf einen gefährlichen Trend hin: Wo rechtsextreme Propaganda und Hetze den Boden bereiten, kommt es irgendwann auch zu Straftaten gegen Feindbilder – etwa Migranten.

Landesregierung muss zeigen, dass sie Betroffene schützt

Dieses Problem geht das ganze Land etwas an, mit Zivilcourage kann jeder Sachsen-Anhalter in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Straßenbahn gegen offensichtliche Fehlentwicklungen einschreiten.

Aber in dieser Lage ist vor allem die Politik gefragt, ein Stoppzeichen zu setzen. Die Landesregierung muss für das ganze Land sichtbar demonstrieren, dass sie dieses Problem ernst nimmt – und die Betroffenen schützt.