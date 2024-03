Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat 2023 deutlich mehr Straftaten gegen Flüchtlinge registriert als in den Vorjahren. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die die MZ erfragt hat. Demnach zählte die Polizei im vergangenen Jahr 225 Straftaten gegen Migranten, das entspricht einem Anstieg um gut ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Schwerwiegend: Im bundesweiten Vergleich wurden in Sachsen-Anhalt besonders viele Migranten bei Übergriffen verletzt. Von deutschlandweit 219 verletzten Personen zählte die Polizei 49 allein in diesem Land. Das macht gut ein Fünftel aller bundesweiten Fälle aus.