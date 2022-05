Kommentar zu Haseloffs Schul-Kritik: Saumselig im Kerngeschäft

Dass Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Bildungskanon des deutschen Schulsystems in den Blick nimmt, ist eine schöne Überraschung. In den vergangenen Jahren ging es beim Thema Schule allzu oft lediglich darum, wo das Land nur plötzlich all die Lehrer herbekommen soll, die jahrelang zu wenig ausgebildet worden waren. Neben der Quantität ist die Qualität leider zu kurz gekommen, also die Frage, welcher Stoff und welche Fächer eigentlich Priorität haben sollen.