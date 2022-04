Kommentar: Eine Technik aus der Vergangenheit

Der Grundimpuls ist richtig: Ja, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine muss Deutschland sämtliche Optionen der Energieversorgung noch einmal neu bewerten. Es ist auch verständlich, wenn dann so mancher neue Hoffnungen in Kernkraftwerke setzt: Die haben immerhin jahrzehntelang Strom geliefert, können durch keinen ausländischen Diktator abgeschaltet werden und blasen auch kein CO2 in die Luft. Eine Antwort auf den Strombedarf der Zukunft ist Atomkraft dennoch nicht. Der Ausstieg ist in Deutschland unumkehrbar.