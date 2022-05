Koalition in Sachsen-Anhalt sichert Schulsozialarbeit bis 2024 ab

Magdeburg/MZ - Die Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt soll bis Sommer 2024 ohne Abstriche vom Land weiterfinanziert werden. Das ist das Ergebnis finaler Haushaltsverhandlungen in der Koalition aus CDU, SPD und FDP. Nach MZ-Informationen müssen die Kommunen wegfallende EU-Mittel für Schulsozialarbeiter also nicht selbst ausgleichen. Ab 2024 könnten die Kommunen dann in die Pflicht genommen werden. Bis dahin springt das Land nach MZ-Informationen aber mit etwa sechs Millionen Euro pro Jahr ein.