Koalition in Sachsen-Anhalt plant Hilfe für ukrainische Schulkinder

Unter den ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Sachsen-Anhalt sind tausende Kinder. Zentrale Schulstandorte sollen nun Deutschunterricht und Fachstunden in ukrainischer Sprache anbieten. Der Landtag bekennt sich am Donnerstag zu umfassender Hilfe.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP hat sich zu umfassender Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge bekannt. In einem Beschluss, der in Teilen auch von den oppositionellen Grünen unterstützt wurde, forderte das Bündnis am Donnerstag Finanzhilfen vom Bund, um die Unterbringung und Integration von Vertriebenen bewältigen zu können. So heißt es in dem Beschluss, traumatisierte Kinder bräuchten eine „gelingende Aufnahme in Kita und Schule“. Sachsen-Anhalt solle an „zentralen Schulstandorten“ Deutschunterricht und Fachunterricht in ukrainischer Sprache organisieren.