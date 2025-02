Koalition in Sachsen-Anhalt findet keine gemeinsame Antwort auf AfD-Antrag im Landtag

Magdeburg/MZ - Ein Antrag der rechtsextremen AfD für die kommende Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt bringt die Koalition aus CDU, SPD und FDP ins Schwimmen. Es geht um eine Initiative der AfD am Donnerstag: Die Fraktion will im Parlament einen Antrag zur Abstimmung stellen, der wortgleich bereits Ende Januar von der CDU durch den Bundestag gebracht wurde.