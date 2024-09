Bildungsministerin Eva Feußner nennt das bisherige Netz „zu kleinteilig“ und „ineffizient“. Ab 2027 könnten Standorte verschwinden – was genau geplant ist.

Kleinen Schulen in Halle, Dessau-Roßlau und Magdeburg droht das Aus

Magdeburg/MZ - Als Reaktion auf den anhaltenden Lehrermangel will Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) die Vorgaben für Schulen ändern, wodurch kleinere von Schließung bedroht wären. Konkret sollen ab 2027 in den kreisfreien Städten Halle, Dessau-Roßlau und Magdeburg höhere Mindestschülerzahlen gelten. Über eine entsprechende Novelle des Schulgesetzes berät das Kabinett an diesem Dienstag.