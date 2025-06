Weil ihr Unterhalt teuer ist und die Zahl der Gläubigen sinkt, trennen sich viele Gemeinden in Sachsen-Anhalt von ihren Kirchen, Kapellen und Pfarrhäusern. Der Abschied ist oft emotional – die Umnutzung aber birgt neue Chancen. Was aus den ehemaligen Gotteshäusern wird.

Halle/MZ - Sie sind Heimstätte für Gottesdienst, Taufe, Hochzeit oder Beerdigung – doch als solche werden sie oft nicht mehr gebraucht: In Sachsen-Anhalt stehen Kirchen immer häufiger zum Verkauf. Nach Angaben des Bistums Magdeburg veräußerten die katholischen Gemeinden im Bistumsgebiet in den vergangenen 30 Jahren 80 ihrer zuvor 200 Kirchen. Auch evangelische Gemeinden in Sachsen-Anhalt verkauften laut Evangelischer Kirche Mitteldeutschland (EKM) in den vergangenen zehn Jahren zwölf ihrer rund 1.700 Kirchen. Und ihre Zahl wird steigen. „Es gibt zunehmend Kirchen ohne Kümmerer. Das kann in den nächsten Jahrzehnten zu Verlusten führen“, sagte EKM-Sprecher Friedemann Kahl der MZ.