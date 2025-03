Sozialbetrug in Sachsen-Anhalt 600.000 Euro Schaden in einem Jahr - so wird beim Kindergeld betrogen

Der Weiße Riese in Duisburg erhitzte zuletzt die Gemüter. In 59 Fällen waren in dem Hochhaus Kinder gemeldet, die dort gar nicht lebten. Sozialleistungen wurde dennoch bezogen. Gibt es so etwas auch in Sachsen-Anhalt? Die MZ hat nachgefragt.