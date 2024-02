Sachsen-Anhalt testet KI an Schulen: Was kann „fiete.ai“?

Halle/MZ. - Künstliche Intelligenz (KI) spielt schon in vielen Bereichen eine größere Rolle. In Sachsen-Anhalt wird sie ab März an Schulen eingesetzt. In 35 Einrichtungen startet ab der 9. Klasse eine Testphase mit „fiete.ai“. Sachsen-Anhalt ist das erste Bundesland, das ein solches Instrument an Schulen landesweit testet.