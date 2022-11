Geschenke kaufen in Sachsen-Anhalt Keine Schnäppchen zu erwarten – Händler rechnen mit schlechterem Weihnachtsgeschäft

Die Krisenstimmung macht auch vor dem Geschäft am Jahresende nicht halt. Dennoch planen die meisten Kunden für ihre Weihnachtsgeschenke tief in die Tasche zu greifen. Warum Kunden in diesem Jahr nicht auf Sonderangebote hoffen sollten.