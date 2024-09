Leuna/MZ. - Ein Feuerball über der Autobahn, Flammen in der Luft: Die Explosion am Donnerstagabend vergangener Woche (29. August) auf der A38-Saalebrücke bei Leuna war heftig. Nun steht fest, wie schwer die Schäden an dem Autobahnbauwerk tatsächlich sind - und wie lange die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Göttingen noch andauert.

Risse in der A38-Brücke durch Hitzeeinwirkung?

Wie die zuständige Autobahn GmbH am Mittwochnachmittag mitteilte, hat die Betonplatte, auf der die Trasse verläuft, keinen Schaden genommen. Zuvor hatten bereits Untersuchungen der Brücke gezeigt, dass das Gesamtbauwerk durch die Detonation nicht in Mitleidenschaft gezogen worden war. „Bis gestern Abend wurde die Betonplatte freigelegt“, erklärte ein Sprecher der Autobahn. Diese sei dann umfassend darauf geprüft worden, ob durch die Hitzeeinwirkungen beispielsweise Risse oder Spannungszustände entstanden sind.

Mit einer enormen Detonation ging der Gefahrguttransport in den Abendstunden des 29. August 2024 in Flammen auf. (Foto: Marvin Matzulla)

Nachdem nun klar sei, dass keine tiefgreifenderen Schäden vorliegen, habe bereits am Mittwoch die Reparatur mit ersten Grundierungsarbeiten begonnen. „Bis zum Ende der Woche wird anschließend in mehreren Schichten die neue Fahrbahn aufgebaut“, so der Sprecher. Nach der Aushärtung folgten dann noch die Arbeiten an den Fugen, die Wiederherstellung der Schutzausstattungen sowie Markierungsarbeiten. „Nach aktueller Planung streben wir die Gesamtfertigstellung, einhergehend mit der Verkehrsfreigabe der Richtungsfahrbahn Göttingen, für Montagnachmittag, 9. September, an.“

Richtung Leipzig rollt der Verkehr seit Samstag

Bis zur Freigabe bleibt die empfohlene Umleitung über die A9 auf die A4 und dann auf die A71 zurück zur A38. Die Richtungsfahrbahn Leipzig war bereits am Samstagvormittag freigegeben worden.