Katja Pähle will Vizechefin der Landes-SPD werden

Will zurück auf den alten Posten: die Hallenserin Katja Pähle.

Magdeburg - Die Fraktionschefin der SPD im Landtag von Sachsen-Anhalt, Katja Pähle, kandidiert als stellvertretende Landesvorsitzende ihrer Partei. Das bestätigte die 44-jährige Hallenserin der MZ am Mittwoch: „Mein Ortsverein Halle-Mitte hat mich dafür nominiert.“ Der gesamte SPD-Landesvorstand wird bei einem Parteitag am 24. und 25. Juni in Leuna neu gewählt.