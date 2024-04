Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt muss Millionenbetrag kürzen - es geht um Gotteshäuser, Kitas, Caritas

Magdeburg/MZ - Das katholische Bistum Magdeburg, das Sachsen-Anhalt und Teile von Nachbarländern umfasst, ist in Finanznot. Für 2026 tut sich ein Defizit von drei Millionen Euro auf, nach 2030 droht zudem der Wegfall von jährlich sechs Millionen Euro Solidarzahlungen westdeutscher Bistümer. Am Mittwoch verkündete Generalvikar Bernhard Scholz ein Sparprogramm in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Die Kürzungen betreffen Kernaufgaben der Kirche - auch Gotteshäuser könnten geschlossen werden.